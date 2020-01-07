Гуайдо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на трибуне президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы принес присягу после объявления себя председателем парламента.

В зале заседаний наблюдались перебои с электричеством, сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал VPI.

Ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи депутат Луис Парра удалился из здания парламента.

По информации VPI, четверо депутатов получили ранения при столкновениях с правоохранителями во время прорыва оппозиции в парламент.

Напомним, по итогам голосования депутатов Хуан Гуайдо был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. Парра стал новым спикером, однако поддерживающие Гуайдо парламентарии «переизбрали» его главой парламента.

Москва подчеркивала, что назначение Парры стало результатом легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле.

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