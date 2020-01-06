МИД заявил, что смена руководства парламента Венесуэлы вернет ситуацию в конституционное поле

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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземногоморя. Почему этому проекту резко противостоит Турция - и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
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Рождество – это про смысл и надежду

Сергей Худиев, публицист, богослов
За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
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              МИД заявил, что смена руководства парламента Венесуэлы вернет ситуацию в конституционное поле

              6 января 2020, 18:21

              Текст: Анастасия Воробьева

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              МИД России прокомментировал избрание нового руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, назвав назначение на этот пост депутата Луиса Парры результатом «легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле».

              «Вчерашние события в Венесуэле наглядно подтверждают востребованность диалога между различными политическими силами этой страны в интересах преодоления разногласий самими венесуэльцами без деструктивного вмешательства извне, восстановления внутреннего порядка, нормального функционирования всех ветвей власти и поиска решений насущных проблем, что отвечает чаяниям венесуэльского народа», – сказано в сообщении МИД России.

              Там отмечено, что радикальная часть оппозиции, которая ранее дискредитировала себя скандалами, среди которых были и связанные с присвоением денежных средств иностранного происхождения, показала свою несостоятельность.

              «Оркеструемые внешними силами неуклюжие попытки внесения раскола и создания иллюзии двоевластия, теперь уже внутри парламента Венесуэлы, обречены», – подчеркнули в министерстве.

              «Предостерегаем стороны от неправомерных насильственных действий и провокаций, разжигания конфронтации и создания атмосферы хаоса», – добавили в МИД, призвав участников международного сообщества «содействовать национальному диалогу в Венесуэле в целях скорейшей нормализации обстановки, дальнейшего демократического развития этой страны».

              Накануне по итогам голосования депутатов Хуан Гуайдо был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. Новым главой Национальной ассамблеи станет провластный депутат Луис Парра.

              После этого поддерживающие Гуайдо парламентарии «переизбрали» его главой Национальной ассамблеи Венесуэлы.


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