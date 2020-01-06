МИД заявил, что смена руководства парламента Венесуэлы вернет ситуацию в конституционное поле

МИД России прокомментировал избрание нового руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, назвав назначение на этот пост депутата Луиса Парры результатом «легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле».

«Вчерашние события в Венесуэле наглядно подтверждают востребованность диалога между различными политическими силами этой страны в интересах преодоления разногласий самими венесуэльцами без деструктивного вмешательства извне, восстановления внутреннего порядка, нормального функционирования всех ветвей власти и поиска решений насущных проблем, что отвечает чаяниям венесуэльского народа», – сказано в сообщении МИД России.

Там отмечено, что радикальная часть оппозиции, которая ранее дискредитировала себя скандалами, среди которых были и связанные с присвоением денежных средств иностранного происхождения, показала свою несостоятельность.

«Оркеструемые внешними силами неуклюжие попытки внесения раскола и создания иллюзии двоевластия, теперь уже внутри парламента Венесуэлы, обречены», – подчеркнули в министерстве.

«Предостерегаем стороны от неправомерных насильственных действий и провокаций, разжигания конфронтации и создания атмосферы хаоса», – добавили в МИД, призвав участников международного сообщества «содействовать национальному диалогу в Венесуэле в целях скорейшей нормализации обстановки, дальнейшего демократического развития этой страны».

Накануне по итогам голосования депутатов Хуан Гуайдо был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. Новым главой Национальной ассамблеи станет провластный депутат Луис Парра.

После этого поддерживающие Гуайдо парламентарии «переизбрали» его главой Национальной ассамблеи Венесуэлы.