У большинства переданных Киеву пленных не оказалось на Украине жилья

Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.

По словам заместителя главврача, медики практически выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем у освобожденных нет и через три-четыре дня их могут перевести на амбулаторный этап восстановления, передает РИА «Новости».

«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания», – цитирует заявление Строкань интернет-издание «Liga.net».

Сейчас в клинике находятся 60 освобожденных из плена граждан Украины.

Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

По свидетельству омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. Врачи выявили у освобожденных из украинского плена характерные для пыток травмы.

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