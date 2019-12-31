Врач ЛНР рассказал о характерных травмах от пыток у переданных Киевом лиц

Травмы, выявленные у лиц, переданных украинской стороной в ходе обмена пленными, были получены в результате ударов и выкручивания конечностей, заявил главный травматолог Министерства здравоохранения Луганской народной республики Дмитрий Котуха.

«Вот эти контрактуры предплечевых суставов возможны при нескольких видах нанесения телесных повреждений: при прямых ударах по плечевым суставам и, как в простонародье говорят, при выкручивании конечностей в плечевом суставе», – рассказал он, передает ТАСС.

Ранее главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман сообщил, что треть освобожденных в рамках состоявшегося 29 декабря обмена подверглись пыткам в украинском плену.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.