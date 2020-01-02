Выплаты врачам на Дальнем Востоке и в Арктике вырастут в 2020 году

Дополнительные выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут действовать в 2020 году для привлечения специалистов в отдаленные и труднодоступные регионы. Такие меры коснутся тех, кто решит переехать на Дальний Восток, а также в районы Крайнего Севера и Арктической зоны.

В частности, докторам и фельдшерам, которые приедут работать на Дальний Восток, в районы Крайнего Севера и Арктической зоны, увеличат выплаты в два раза. Выплаты для тех, кто направится работать в труднодоступные районы, вырастут в полтора раза.

«Со следующего года мы хотели бы принять еще дополнительную меру для особо сложных территорий страны: северные регионы, арктические регионы, регионы Дальнего Востока, регионы со сложной транспортной доступностью, ввести дополнительные повышающие коэффициенты к этим единовременным выплатам (по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»), – сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, выразив мнение, что такие меры повысят привлекательность программы.

Кроме того, по словам министра, со 2020 года также планируется отменить возрастной ценз, и медицинские работники любого возраста смогут подключиться к программе, передает ТАСС.

Такое решение было принято после того, как в начале 2019 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор» в целях решения проблемы дефицита кадров в медицине. В частности, он предложил привлекать к участию в ней медработников старше 50 лет. Зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев выразил мнение, что такое расширение программы «Земский доктор» поможет решить кадровый вопрос для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

Скворцова также напомнила, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в России с 2012 и 2018 года соответственно. Программа подразумевает единовременные выплаты по 1 млн рублей для молодых врачей и по 500 тыс. для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность. Так, по ее словам, благодаря программам удалось привлечь более 34 тыс. специалистов.

При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что выплаты участникам программ «Земский доктор» будут освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Всего в национальный проект «Здравоохранение» входят восемь федеральных проектов. Ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение»: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

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