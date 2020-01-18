В знаменитом ресторане Парижа произошел пожар

Следователи в Париже обнаружили следы жидкости для разжигания огня в пострадавших от пожара помещениях знаменитого ресторана «Ротонда», сообщает телеканал Бэ-эф-эм.

Пожар вспыхнул в нескольких местах застекленной веранды ресторана утром в субботу. После срабатывания пожарной сигнализации, к «Ротонде» прибыли пять пожарных машин, огонь удалось потушить, передает ТАСС.

Также на место прибыла полиция, сигнал тревоги ей передали сотрудники охранного агентства.

Дирекция «Ротонды» сообщила, что ресторану, начавшему работу еще в 1903 году, нанесен «сильный ущерб», и теперь более 40 сотрудников на несколько недель останутся без работы.

Ресторан приобрел известность с 20-х годов прошлого века, когда его посещали Пабло Пикассо, Марк Шагал, Эмиль Бурдель, Гийом Аполлинер, Анатоль Франс. Также в нем бывали Владимир Ленин, Лев Троцкий, Анна Ахматова, Владимир Маяковский и Казимир Малевич.

Кроме того, «Ротонда» является одним из любимых ресторанов нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона.

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