В ФАС дали советы по борьбе с телефонным спамом

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.

В ФАС отметили, что в первую очередь владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы, так как зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений, передает «Российская газета».

При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из кол-центров, и в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам.

Если соглашения на рассылку не заключались, то пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама.

«По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали», – отмечает издание.

Если компания-распространитель не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС. Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.

Также потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защититься от телефонного спама.