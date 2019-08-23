Как защититься от телефонного спама?

В 2018 году каждый четвертый телефонный звонок в мире был спамом. Тренд на самом деле довольно угрожающий – практически во всех странах цифры растут, и быстро. Чемпион здесь пока Бразилия – 37,5 таких звонков в месяц на человека. То есть больше звонка в день. Россия, к счастью, пока в «отстающих» – на 18-м месте (8,9 звонка), но общемировые тенденции затронули и нас.

Вообще понятие спама, особенно телефонного, довольно широкое, но можно выделить тройку ключевых разновидностей: рекламные звонки, опросы и мошенничество. Про то, как работают последние, ВЗГЛЯД уже писал.

С рекламой, в общем, все понятно – операторы или роботы, а то и Дима Билан с Анной Семенович, звонят рассказать вам об услугах и акциях компании, предложить кредит или дешевую сковородку с огромной скидкой. Мошенники почти наверняка попытаются доходчиво объяснить, что по вашей банковской карте происходит несанкционированное списание средств, и защититься от него получится, только лишь назвав CVC-код или код из СМС-сообщения. Борьба с охотниками до ваших денег будет заключаться только в походе в полицию, технические способы здесь вряд ли сильно помогут, поскольку номера эти «операторы» из мест не столь отдаленных постоянно меняют.

А вот с остальными есть очень даже действенные рычаги. Стратегий борьбы можно выбрать две: атаку или защиту. Или взять на вооружение обе.

Сначала нужно понять, что вам не могут звонить без вашего согласия. И если спамеры вас, тем не менее, регулярно преследуют, это означает, что либо они купили базу контактов, что незаконно, либо вы сами разрешили им пользоваться своими данными, в том числе контактами. Вооружившись этим знанием, можно идти в атаку.

Жалобы

Если вы уверены, что не оставляли информации о себе компании, например, по продаже матрасов, а из нее вам упорно названивают, напишите им на электронную почту письмо с требованием прекратить звонки. Это помогает, ведь если вы пойдете дальше, они могут попасть под уголовное преследование. Та же схема работает, даже если вы знаете, что давали свое согласие на обработку данных и разрешение на «информирование об акциях и скидках» (обычно это происходит при регистрации на сайте или заключении договора) – по закону «О персональных данных» вы можете от этого отказаться. Зачастую компании идут навстречу из страха перед вашим следующим возможным шагом – жалобой в компетентные инстанции. ФАС, Роскомнадзор и Роспотребнадзор – у каждого ведомства на сайте есть специальные формы для жалоб. Они уже могут и оштрафовать, как было недавно с несколькими крупными мобильными операторами. А для нежелательных рекламных СМС у ФАС даже имеется собственное приложение. Есть, кстати, у рекламщиков довольно хитрый трюк, с которым пока трудно бороться – когда система звонит на ваш номер и моментально сбрасывает вызов. Вы перезваниваете – и слышите в ответ рекламное сообщение. То есть, по сути, вы сами виноваты, что наткнулись на спам.

Некоторые страны пытаются противостоять нежелательным звонкам централизованно. В США, где проблема со спамом гораздо хуже, чем у нас, Федеральная торговая комиссия (FTC) запустила реестр под названием «Не звони мне». Человек может там зарегистрироваться, внести свой номер, и это будет означать, что он отказывается получать рекламные звонки. От различных опросов, правда, это не спасет – они в список не входят. Как и политические организации и различные фонды. Считается, что такой вариант вполне себе действенен, однако есть проблемы со взысканием штрафов. Всего их за последние годы выписали на 200 миллионов долларов, а получить удалось всего семь тысяч. Но хотя бы звонки прекращаются.

Приложения

Все это больше касается атаки. По защите проще – правда, в основном для обладателей смартфонов. В официальных магазинах приложений на 2019 год есть десятки, если не сотни программ, способных сразу сообщить вам, что звонят спамеры. Какие-то из них даже самостоятельно заблокируют такой вызов.

Среди наиболее известных – Who calls от Касперского, Truecaller, «Неберитрубку». Работать такие приложения могут по разным схемам. Где-то базу данных «подозрительных» контактов ведут разработчики, где-то действует принцип сарафанного радио – пользователи сами сообщают, рекламный ли был звонок, и эта информация затем отображается у всех остальных. И у первого, и у второго варианта есть свои минусы. В первом случае обычно это скудная база контактов – всех спамеров вручную не отследишь. Такой проблемы нет, когда жалуются на звонки сами пользователи – но есть другая. Иногда для части пользователей звонок из банка, например, может быть и полезным – а большинство принимавших вызов заклеймило его спамом. К тому же если вы поставите автоматическую блокировку таких звонков, то вам, возможно, не дозвонятся из собственного банка – а вдруг понадобится ваше подтверждение какой-либо операции по карте или счету.

В любом случае при выборе такого приложения руководствуйтесь его рейтингом и числом пользователей, его скачавших. Чем их больше, тем как минимум будет обширнее база спам-контактов.

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Мобильные операторы, даже притом что сами попадаются на спаме, тоже предлагают услуги по борьбе с ним. У кого-то это банальный «черный список», пополнять который абоненту придется самостоятельно и за деньги, у кого-то – полноценный блокировщик, который вообще не допустит до вас рекламные вызовы.

Подобные варианты вполне могут пригодиться обладателям кнопочных телефонов – чтобы внести номер в черный список, не нужно технологических ноу-хау, а в случае с блокировщиком можно будет положиться на оператора.

Для «профилактики», если этот термин вообще уместен в отношении постоянно совершенствующейся практики спам-звонков, пока можно порекомендовать только две вещи. Во-первых, внимательнее смотреть на договоры, которые подписываете, и на формы регистрации на сайтах – поле с уже проставленной галочкой о согласии на звонки может быть незаметным на первый взгляд. А во-вторых, завести виртуальный номер – сейчас его предлагают практически все операторы. Оставляйте его на сайтах, в договорах и прочих формах, если не хотите получать звонков от этих организаций.