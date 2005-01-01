YouTube заблокировал слишком популярный клип «Альянса» 1987 года

Экс-клавишник советской группы «Альянс» Олег Парастаев сообщил, что YouTube заподозрил его в мошенничестве и заблокировал канал.

Как сообщил Парастаев в соцсети «ВКонтакте», канал заблокирован «с формулировкой за спам, обман и мошенничество». Он предположил, что так «система среагировала» на «количество просмотров нового клипа» – YouTube решил, что просмотры «накручивают».

«Подал апелляцию, надеюсь разберутся по справедливости, так как я уж точно ничего не накручивал», – заверил Парастаев.

Клип на песню «На заре» был опубликован 5 апреля и за сутки набрал свыше 450 тыс. просмотров, пишет «Фонтанка».

Следует отметить, что Парастаев опубликовал первую версию клипа, которая лежала на полке с 1987 года – прежде была известна другая версия ролика, снятая во время телемоста между Москвой и Ленинградом «Рок и вокруг него».

«На заре» – один из легендарных хитов перестройки. Сейчас ролик доступен в аккаунте режиссера клипа Михаила Макаренкова.