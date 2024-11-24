Эксперт: День матери связан с понятием «материнство» в целом

Эксперт Август: День матери – это напоминание о том, что семья имеет ценность для каждого человека

Tекст: Андрей Резчиков

«В России слово «мама» имеет не только принадлежность к женщине, родившей детей, оно связано с понятием «материнство» в целом. Россия и Родина – это слова женского рода, это некий символ заботы обо всем. Поэтому День матери – это большое дело в плане продвижения идеи семьи, заботы о подрастающем поколении, своей Родине. Это очень многослойный праздник», – считает политконсультант Алена Август.

«Образ России воспринимается нами как «Родина-Мать», потому что во все времена мы всегда сражались за Родину. Этот символ веками сохраняется в истории – это образ Родины, которая заботится о своих сыновьях, дочерях и тех, кто защищает свою Родину. Этот мощный символ сплачивает всю страну, независимо от региона проживания или конфессиональной принадлежности», – добавила спикер.

По ее словам, поддержка материнства и детства находится в центре государственной политики страны, это один из приоритетов для России. «Я сама многодетная мама и прекрасно понимаю, почему так важна сейчас поддержка материнства. По всем социологическим опросам, даже молодежь, к которой старшее поколение может иметь какие-то претензии, ставит семью на первое место. Семья в нашем традиционном понимании – это всегда дети, а не просто проживающие вместе партнеры», – подчеркнула эксперт.

Август считает, что для страны в целом сейчас важно продвигать идею семьи и материнства. Государственная поддержка многодетных семей и материнства помогает возрождать исконные российские традиции, так или иначе связанные с семейным счастьем. «Это не только решение демографической проблемы, семья имеет ценность для каждого человека. Для людей старшего и молодого поколения на первом месте оказывается не работа и деньги, а семья и Родина. Важно сохранять этот тренд», – добавила эксперт.

День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. Праздник был утвержден указом президента от 30 января 1998 года «в целях повышения социальной значимости материнства». Попытки отмечать этот праздник неоднократно предпринимались в прошлом веке, но национальным он тогда так и не стал.

С начала 90-х День матери отмечался неофициально по инициативе Союза женщин России. В 1993 году президент Республики Саха (Якутия) первым в России признал День матери официальным праздником, а уже в 1997 году думский комитет по делам женщин, семьи и молодежи предложил ввести всероссийский праздник матерей.

Символом Дня матери в России считается незабудка, которая символизирует постоянство, любовь, бескорыстие и искреннюю преданность. Поэтому незабудки часто можно увидеть на открытках, посвященных этому празднику.

Рекордное число детей – 69 – родила в XVIII веке первая жена русского крестьянина Федора Васильева из Ивановской области. Женщина, чье имя история не сохранила, попала в Книгу рекордов Гиннесса, она рожала 27 раз, крестьянка родила 16 двойняшек, семь тройняшек и четыре четверни. Императрица Екатерина II нередко вспоминала об этой необыкновенной семье и помогала им материально. А всего у крестьянина Васильева, который был женат дважды, было 87 детей.