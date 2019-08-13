13 августа, вторник | Последнее обновление — 20:22 | vz.ru
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Как мошенники воруют деньги с банковских карт?
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Корреспондентка «Российской газеты» в начале августа столкнулась с очередным способом мошенничества. Никаких смс или CVC-кодов у нее не спрашивали, равно как и номера карты. Ей просто предложили предоставить «сотруднику банка» удаленный доступ к своему смартфону, и все. Хотя и это звучит отнюдь не безобидно, новизна подхода может сбить человека с толку, и в результате его деньги окажутся у злоумышленников.
Кажется, что фантазия «банковских» мошенников безгранична. Когда они понимают, что люди стали умнее, и определенные методы перестали работать, то тут же изобретают новые. И хотя подходы отличаются, фундамент у них один – человеческая доверчивость. Где не поверил один, всегда найдется другой – тот, кто поверит. И пока все так, надежды на успех у таких мошенников всегда останутся. Особенно с их изощренностью. Приведем несколько ярких примеров.
- Случай с банкоматом. Человек собирает за собой очередь, затем, не вставляя карту в устройство, выбирает проведение какой-либо операции – например, перевода средств, и резко уходит. Стоявший за ним человек, наверняка нервный от долгого ожидания, не глядя вставляет карту в банкомат, на экране которого, казалось бы, так и написано – «вставьте карту», и деньги улетают предшественнику. Такой трюк сработает, если карту вставили в течение полутора минут после того, как инициатор операции скрылся.
- Случай с смс. Здесь все довольно просто. С недавних пор мошенники научились подменять официальные номера различных финансовых организаций, и звонят теперь зачастую прямо с них. Конечно, это несколько усыпляет бдительность клиента – звонок ведь идет прямо с номера того же «Сбербанка», с чего тут волноваться. Кроме того, попутно вам даже могут приходить «подтверждающие» легитимность собеседника смс. Вежливый сотрудник сообщает, что с вашей картой или деньгами что-то не так – обычно речь о «подозрительном переводе» или о списании средств. Внезапно выясняется, что на отмену перевода у вас есть всего 10 минут, и для отмены нужно назвать код, который вам придет посредством смс. Конечно, код этот – для проведения транзакции, только он злоумышленникам и нужен.
- Случай с лотереей. Вам на голову падает внезапное богатство – звонящий говорит, что вы выиграли в лотерею, и чтобы получить деньги, придется поторопиться. Вас попросят перевести деньги на оформление документов, на уплату налога, на госпошлину, возможно. Или дадут ссылку на сторонний сайт, в котором будет окошко для ввода реквизитов вашей карты – то есть это будет уже фишинг.
- Случай с судом. Схема аналогична лотерейной, меняются только исходные данные. Звонят уже из «суда» и говорят, что вы признаны потерпевшим по какому-либо делу (наверняка вам знакомому), и в этой связи вам причитается определенная сумма выплат. Только вот чтобы получить ее, нужно уладить ряд формальностей. Например, заплатить пошлину.
- Случай с двойным звонком. Это уже более интересная схема. Причем звонить могут даже с номеров, маскирующихся под официальные банковские. Так вот – звонят в таких случаях обычно дважды. Сначала из одного «банка» узнают, не было ли какой-либо операции по вашей карте. Попутно мошенники могут попробовать выведать, нет ли у вас карт других финансовых организаций. Получив ответ, они могут откланяться и положить трубку. А потом раздастся еще один звонок – на этот раз из вашего «основного» банка. Там тоже придумают некую историю с сомнительной транзакцией и, вероятнее всего, посоветуют перекинуть деньги на какой-нибудь резервный счет. То есть первым звонком аферисты намеренно раскрывают себя, а затем – вторым – пользуются уверенностью уже однажды раскусившего схему человека в том, что дважды в одну реку не входят, даже аферисты.
- Случай с ответом. Проще некуда. Вам приходит сообщение от банка все о той же подозрительной операции. «Чтобы отменить ее, отправьте ответное смс с цифрой ...». Сообщение уходит, и деньги тоже. При такой схеме у мошенников должна быть на руках вся информация о вас и вашей карте. Но учитывая, что сейчас базы данных можно достать в интернете, удивляться не приходится.
- Случай с календарем. Довольно топорный, надо сказать, способ. Однажды на вашем смартфоне всплывает напоминание: «Не забыть перевести деньги на такой-то счет такого-то банка, иначе карту заблокируют». На деле оказывается, что подобная заметка находится в вашем календаре и привязана к определенной дате. Как она туда попала? Вероятнее всего, через почту – именно из нее календарь во многих смартфонах подгружает данные.
- Случай с опросом. Этот способ также засветился в «Google Календаре» – точно так же вам приходит уведомление, только вот информация на этот раз иная – предложение пройти опрос за вознаграждение. Со ссылкой для перехода на – конечно, фишинговый – сайт. Там вы вводите данные карты и всего прочего, затем деньги на вашей карте кончаются.
С ростом популярности интернет-банкинга растет и число обманутых граждан. Можно заметить, что с недавних пор едва ли не каждую неделю ЦБ, отдельные банки, ПФР и другие официальные структуры, имеющие отношение к денежным потокам, предупреждают о новых способах мошенничества. И даже при том, что вроде как киберграмотность населения тоже становится лучше, число украденных со счетов и банковских карт денег не уменьшается, а стабильно растет.
Увеличивается и число «черных» колл-центров. В конце прошлого года СМИ сообщали о трех сотнях таких точек, расположенных в исправительных учреждениях России. Считается, что сейчас уровень мошенников подрос – во многом благодаря недобросовестным сотрудникам банков, которые сообщают им данные о клиентах.
Но как бы там ни было, у любого человека всегда есть возможность раскусить мошенника. Просто надо не поддаваться эмоциям и включить критическое мышление.
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