Школьники не успели провести концерт в помощь умирающему однокласснику в Перми

Подросток, для помощи которому друзья, одноклассники и учителя организовывали концерт, умер, сообщили в фонде «Берегиня».

В фонде сообщили, что «вчера вечером в реанимации Вова Шманов ушел из жизни», пишет газета «Аргументы и факты».

«Это произошло стремительно, никто этого не ожидал, но, к сожалению, обстоятельства сильнее нас. Это был замечательный светлый мальчишка, открытый всему миру. И последние дни жизни, когда весь город сплотился в помощи Вове, были явным тому подтверждением. Не найти тех слов, чтобы принести соболезнования маме, которая знала своего сына лучше всех, и семье. Вечная память!», – добавили в «Берегине».

У мальчика обнаружили онкологическое заболевание, которое стремительно развивалось. Друзья, одноклассники и учители гимназии, в которой он учился, решили провести концерт, чтобы собрать деньги на дорогостоящие препараты, которые могли помочь остановить стремительное развитие болезни.

Фонд, который также организовал сбор средств для мальчика, поблагодарил всех, кто перевел деньги для помощи подростку. Также там сообщили, что перечисленные деньги можно вернуть.

Ранее детский фонд прокомментировал перевод 45 млн рублей на нужды храма.