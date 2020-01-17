У отравившихся водой в Кизляре обнаружили дизентерию

Специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных с острой кишечной инфекцией после отравления питьевой водой в городе Кизляр, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что сейчас среди населения Кизляра зарегистрировано 124 случая заболевания острой кишечной инфекцией, 64 заболевших – дети до 17 лет.

«По результатам лабораторных исследований материала от больных, выделены бактерии рода шигеллы (дизентерия). По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с грубыми нарушениями санитарного законодательства», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Роспотребнадзора, среди отобранных из эпидочагов 10 проб водопроводной воды ни одна не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

«Установлены факты неэффективного обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению Кизляра. Водонасосные станции не оборудованы локальными установками по водоподготовке и обеззараживанию воды. Хлорирование проводится примитивным способом непосредственно в накопительных резервуарах чистой воды перед подачей в водопроводную сеть», – отметили в ведомстве.

Напомним, в четверг в минздраве Дагестана сообщили, что в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека. Среди госпитализированных в ЦГБ города Кизляра 50 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степени тяжести.

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