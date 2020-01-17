Власти Москвы потратят на распознавание лиц горожан еще 2 млрд рублей

Структуры столичной мэрии объявили тендер на поставку оборудования «обработки видеоданных» на транспорте за 1,9 млрд рублей, заказав более 450 серверов и систему хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта.

Как пишет «Коммерсант», эксперты считают, что к системе подключат камеры в общественном транспорте, метро и на светофорах, а власти смогут распознавать не только лица пассажиров и водителей, но и их «подозрительное поведение», а также прогнозировать автомобильные потоки.

Конкурс на поставку оборудования для «системы обработки видеоданных... в части транспортного сегмента» объявило АО «Электронная Москва». В техзадании упомянуты 454 мощных сервера, большая часть в формате «блейд-шасси» (занимающие вдвое меньше обычного места блоки, устанавливаемые в монтажных шкафах).

По условиям тендера такая «стопка» из 10–12 серверов (с двумя 18-ядерными процессорами в каждом) должна быть не толще полуметра. Отдельное место в закупке занимают 50 компьютеров с восемью графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 в каждом.

В заявке также упоминается хранилище данных из 192 дисков общей емкостью почти 1,5 петабайта (1,5 тыс. терабайт). Цена контракта составляет 1,91 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 17 января.

Напомним, в ноябре Савеловский суд Москвы отклонил иск активистки Алены Поповой, которая оспаривала законность работы системы видеораспознавания лиц.

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