Депутаты Европарламента заявили о вине СССР в начале Второй мировой войны

Депутаты Европейского парламента осудили заявления президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны и обвинили Москву в «попытках переписать историю». Они заявили также, что война якобы стала «следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией».

Дискуссию в ЕП под названием «Искажение европейской истории и памяти о Второй мировой войне» открыл немецкий парламентарий Манфред Вебер, глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте и один из инициаторов дебатов.

«Каждый немецкий политик должен нести ответственность за действия нашей страны. Но каждый политик в Европе и вне ее также несет ответственность за то, чтобы не играть с историей. Мы не можем принять попытку Путина переписать историю», – приводит его слова Deutsche Welle.

Евродепутаты полагают, что Россия якобы «искажает исторические факты», возлагая часть ответственности за начало Второй мировой войны на Польшу, и утверждают, что война якобы стала следствием подписания пакта Молотова – Риббентропа и секретных протоколов к нему.

Парламентарии выразили солидарность с Польшей, назвав «непозволительными» попытки выставить страну, пострадавшую от нацизма, в качестве виновника преступления.

«Еврокомиссия не будет терпеть эти нападки на Польшу и выражает полную солидарность с Польшей и ее народом», – заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку. Заявление российского лидера вызвало бурную реакцию в Польше.

Между тем член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о «польской задумке расчленения России на три части».

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