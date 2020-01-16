Виргинские острова обвинили американского финансиста в насилии над детьми

Власти Виргинских островов США обвинили американского финансиста Джеффри Эпстина в использовании поместья на территории островов для совершения насильственных действий сексуального характера с «множеством» несовершеннолетних девушек, сообщили СМИ.

Как передает телеканал CNBC со ссылкой на иск, поданный со стороны генерального прокурора Американских Виргинских островов Дениз Джордж, преступная деятельность Эпстина, продолжавшаяся с 2001 по 2018 год, «способствовала... сексуальному растлению и эксплуатации многочисленных девочек» на двух его частных островах.

В иске указано, что девушек в возрасте от 12 до 17 лет обманным путем «заманивали» на Виргинские острова, «обещая деньги, трудоустройство и карьерные возможности». Там Эпстин и другие люди участвовали в изнасиловании несовершеннолетних передает РИА «Новости».

Во время пребывания в поместье миллиардера у девушек отбирали паспорта и запрещали общаться с людьми, находящимися не на островах, при этом некоторым жертвам платили из благотворительных фондов Эпстина.

«Виргинские острова не являются и никогда не будут безопасным убежищем для торговли людьми и сексуальной эксплуатации. Мы будем привлекать к ответственности тех, кто нарушает наши законы, независимо от политического, социального или экономического статуса», – заявила генпрокурор.

Как говорится в иске, в имении Эпстина, оценивающемся в 575 млн долларов, продолжают участвовать в действиях, направленных на сокрытие его преступных деяний.

По данным телеканала, прокуратура, помимо прочего, требует конфискации упомянутых в иске островов, стоимость которых оценивается в 86 млн долларов, а также денежной компенсации, сумма которой не называется.

Напомним, в августе американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и вовлечении в секс несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме.