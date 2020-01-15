Кадыров оказался временно нетрудоспособен

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности руководителя республики на время его нетрудоспособности.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», – передает РИА «Новости» текст указа.

Указ подписан Кадыровым 13 января.

В октябре глава Чечни жаловался, что как только он немного заболел, в Сети сразу появилась дезинформация о его «тяжелой болезни».