Северо-Западу России пообещали рекордное потепление

Рекордное зимнее потепление ожидается в среду в Северо-Западном федеральном округе – регион накроет волна теплого воздуха, которую несет активный циклон с запада, сообщила дежурный синоптик центра «Фобос».

Синоптик рассказала, что «циклон, который у наших западных коллег получил имя «Брендон», (...) накроет Санкт-Петербург, мы прогнозируем установление там нового рекорда тепла». По оценкам экспертов, «воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, а максимум сегодняшнего дня держится с 1975 года и равен плюс 5,5 градуса», передает ТАСС.

«Велика вероятность, что рекорд тепла будет обновлен в Пскове и ряде других городов северо- запада и запада нашей страны», – сказала она.

По всему СЗФО фиксируется температурная аномалия. Как сообщили в Севгидромете, в Архангельске среднесуточные значения температуры превышают норму на 10-12 градусов.

«Такая аномальная погода началась еще в декабре. Эта неделя – как минимум до 20 января – будет вся теплая, с дневными температурами выше нуля», – добавила синоптик.

Как пояснили в центре «Фобос», несмотря на отрицательные значения температуры воздуха в Республике Коми, превышение обычной температуры там может достичь 15 градусов.

«Температурный режим значительно превышает средние многолетние значения, в ближайшие сутки положительная аномалия температуры может достигнуть даже 15 градусов. Утром на юге Коми термометры показывают минус 1-4 градуса, на севере – минус 5-8. Это существенно выше положенного по климату», – добавила дежурный синоптик.

С конца 2019 года атлантические циклоны с большими скоростями проносятся вдоль арктического побережья России. Так, в Ненецком автономном округе из-за близости к центру циклона часто идут снегопады, метели, погода носит очень неустойчивый характер – мороз до минус 30 градусов сменяется оттепелью.

По данным центра «Фобос», аномально теплая погода в СЗФО может продлиться до конца месяца.

«До конца января, вероятность этого высока», – добавила она.

Ранее в Госдуме предположили, что причиной аномально теплой зимы в России может быть американское «климатическое оружие». В Гидрометцентре оценили это предположение.

До этого синоптики объяснили, почему в России установилась аномально теплая погода.

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