Депутат назвал причиной аномально теплой зимы в России американское «климатическое оружие»

Аномально теплую зиму в России спровоцировали американцы, считает депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Парламентарий заявил, что из-за климатического оружия США может случиться катастрофа.

«Я не исключаю (возможность применения климатического оружия, – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», – сказал Журавлев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий подчеркнул, что американцы проводят испытания климатического оружия вопреки международным запретам.

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причем они это делают «типа мы исследования проводим», то есть не как оружие, а как исследование. Исследования – можно, а оружие – нельзя. Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия. Если она (вечная мерзлота, – прим. ВЗГЛЯД) сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», – пояснил Журавлев.

Ранее синоптики объяснили, почему в России установилась аномально теплая погода.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД