Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Модель Ксению Пунтус перевели из отделения реанимации Боткинской больницы в отделение травматологии, сообщили в медучреждении.

«Находится в 27-м травматологическом отделении... да, ее перевели из реанимации. Навещать можно не более трех человек в день», – сообщили в больнице РИА «Новости».

Напомним, Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.