Модель выпала из окна квартиры внука Михалкова

СМИ сообщают, что в центре Москвы 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры своего бойфренда – 20-летнего Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова.

По информации РЕН ТВ, Пунтус и Баков пришли к нему домой после вечеринки в баре. Сам Баков был пьян, поэтому из бара их привезли друзья. Баков лег спать, что происходило с Пунтус неизвестно.

Квартира расположена на третьем этаже. Дом находится в центре Москвы.

Модель госпитализирована.

Баков проснулся только тогда, когда приехали полицейские.