Иран решил привлечь США к ответственности в Гааге за убийство Сулеймани

Иран намерен привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

«Мы намерены привлечь к ответственности в Международном уголовном суде американскую армию, правительство и (американского президента Дональда) Трампа по (делу) об убийстве Сулеймани», – сообщил Эсмаили, передает РИА «Новости».

Он отметил, что у Ирана есть три инстанции для уголовного преследования США – Высший суд Ирана, иракские суды и МУС.

О намерении Тегерана преследовать Трампа в судебном порядке за убийство Сулеймани ранее сообщил председатель Верховного суда. При этом генпрокурор США заявил о «легитимности» убийства Сулеймани.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.