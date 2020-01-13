Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 61,02 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 67,91 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 65,03 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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