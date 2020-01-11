США обвинили Иран в «безрассудстве»

Катастрофа украинского Boeing 737 стала следствием «безрассудных действий Ирана», заявил представитель американской администрации высокого ранга, комментируя признание Тегераном уничтожения иранскими военными по ошибке пассажирского самолета.

«Это была ужасная трагедия. В конечном счете Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия», – приводит его слова ТАСС.

«Сейчас как никогда важно, чтобы Иран оставил свои безрассудные амбиции и начал вести себя как нормальная страна», – продолжил представитель администрации.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Вооруженные силы страны приняли воздушное судно за крылатую ракету.

При этом Тегеран подчеркивал, что «человеческая ошибка» была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Газета ВЗГЛЯД проанализировала мнение экспертов о том, что признание Ирана могло стать результатом торга или давления на Тегеран.