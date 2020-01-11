В Госдуме отреагировали на признание Ираном причастности к крушению украинского самолета

В Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолет, но понимают, что американская сторона спровоцировала его на удар, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Швыткин заявил, что в Госдуме осуждают как действия Вашингтона, так и действия Тегерана, но понимают, что «спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки», передает РИА «Новости».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

При этом после украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.