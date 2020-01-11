США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов

Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, сообщает организация.

Указанные средства предлагается взыскать за то, что Boeing, предположительно, установила некачественные детали на 178 самолетов 737 MAX. При этом компания заявляла, что самолеты готовы к сертификации, передает РИА «Новости».

С Boeing уже собираются взыскать 3,9 млн долларов. Новый штраф добавится к первому. Соответствующие письма были направлены компании в начале декабря. Ответ в Boeing должны дать в течение месяца после получения писем.