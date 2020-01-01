Польский союз еврейских общин отреагировал на слова Путина о после страны в нацистской Германии

Председатель союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих заявили, что не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина о польском после в нацистской Германии Юзефе Липском.

В союзе еврейских общин сообщили, что Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения и сотрудничала с сионистским движением, а Липский якобы поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzech Pospolita.

Главный раввин Михаил Шудрих заявил, что Путин, цитируя Липского, который предлагал установить памятник Гитлеру в Варшаве, якобы «вырвал его слова из контекста», пишет «Царьград».

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, в частности он утверждает о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина». Так он ответил на заявления Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.