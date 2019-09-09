Избрание неонациста мэром города в Германии привело к политическому скандалу

В немецком городе Вальдзидлунг на пост мэра был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш, что привело к политическому скандалу в стране.

Как сообщает BBC News, избрание неонациста Ягша мэром возмутило руководство ведущих политических партий Германии. Так, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала отменить результаты выборов, а генсекретарь ХДС Пауль Цимиак заявил, что «избрание члена партии, преследующей антиконституционные цели, – это позор», передает «Интерфакс».

Генсекретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль также отметил: «Позиция СДП предельно ясна: мы не сотрудничаем с нацистами! Никогда! Это касается федерального уровня, регионов и районов (Германии – ИФ)».

Кроме того, он назвал результаты выборов «уму не постижимыми и не имеющими оправдания», призвав к немедленному пересмотру их итогов.

При этом сам Ягш пообещал «работать во благо интересов города».

В 2017 году Конституционный суд Германии высказался против запрета НДП, постановив, что хотя эта партия и является «антиконституционной», но она не имеет возможностей нарушить демократический порядок в стране.

Ранее сообщалось, что мэром немецкого города станет человек без гражданства ФРГ.