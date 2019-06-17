Мэром немецкого города станет человек без гражданства ФРГ

Уроженец Копенгагена Клаус Руэ Мадсен станет первым мэром немецкого города без гражданства ФРГ.

Беспартийный датчанин Клаус Руэ Мадсен победил во втором туре выборов главы городской администрации немецкого города Росток. За него отдали голоса 57,1% избирателей, сообщает Deutsche Welle.

«Нам нужно развивать Росток вместе», – сказал Руэ Мадсен, уточнив, что в первую очередь хочет добиться единства горожан.

До прихода в политику Руэ Мадсен прожил в Ростоке 20 лет, шесть из которых он возглавлял региональную сеть мебельных магазинов, он также был председателем торгово-промышленной палаты города.

Баллотируясь на пост, датчанин воспользовался правом граждан Евросоюза выдвигать свою кандидатуру на местных выборах в Германии, даже не имея паспорта ФРГ, но при условии проживания в данном регионе.

Ранее немецкий депутат назвал вред от антироссийских санкций для ЕС.