Лавров и Чавушоглу обсудили в ситуацию в сирийском Идлибе

Глава МИД Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, а также формирование конституционного комитета Сирии. Об этом сообщил источник в турецком ведомстве.

«Наш министр провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в Идлибе, астанинский процесс и формирование конституционного комитета», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

1 сентября ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей. Москва заявила, что подобные действия США вызывают обеспокоенность и недоумение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД