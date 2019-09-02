Москва выразила недоумение действиями Вашингтона в Идлибе

МИД России, комментируя удар США в Идлибе, заявил, что непоследовательные и противоречивые действия Соединенных Штатов вызывают недоумение и обеспокоенность.

«Действия США поставили под угрозу соблюдение «режима тишины», введенного в 6.00 31 августа в Идлибской зоне деэскалации. Удар спровоцировал обстрелы террористами позиций сирийских правительственных войск. Несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется», – говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

МИД отмечает, что, с одной стороны, американская сторона со всех трибун, в том числе в ООН, требует остановить эскалацию напряженности в Идлибе, «нагнетает страсти в связи со страданиями гражданского населения», игнорируя при этом беспрецедентную концентрацию террористов, с другой – наносит воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы.

«Возникает вопрос – чем американские бомбы «лучше» российских и почему террористические цели США более «законны», чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?» – добавляет ведомство.

Россия рассчитывает, что ООН учтет последствия операции США в этом регионе при подготовке докладов и сообщит членам СБ о ее последствиях для мирных жителей.

В воскресенье США без предупреждения нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе. В Совфеде обвинили США в опасной провокации в Сирии. В МИД России подтвердили сохранение договоренностей с Турцией по Идлибу.

В США заявили, что нанесенный удар был «точным и целенаправленным» ответом главарям, связанным с сетью «Аль-Каиды» (запрещена в России).