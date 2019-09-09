«Хезболла» уничтожила израильский беспилотник на юге Ливана

Отряды шиитской группировки «Хезболла» сбили израильский беспилотник на юге Ливана в районе деревни Рамие, вблизи границы с еврейским государством, сообщает телеканал «Аль-Манар».

По данным Reuters, в «Хезболла» заявили, 25 августа ночью в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских ударных беспилотника. Один из них упал, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в жилом районе Муаввад, в результате чего были три человека. Упавший беспилотник находится в руках членов группировки, передает ТАСС.

В ночь на 26 августа беспилотники Израиля нанесли три удара по району Кусая, где находится база Народного фронта освобождения Палестины – Главное командование (НФОП-ГК).

Сообщается также, что 1 сентября бойцы шиитской милиции «Хезболла» уничтожили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер «Волф», в ответ на это израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана.

Ранее Бейрут призвал Россию выступить посредником в конфликте Ливана с Израилем.

Напомним, в конце августа президент Ливана Мишель Аун в ходе встречи со спецпосланником ООН по этой стране Яном Кубишем заявил, что атаки беспилотников Израиля на пригород Бейрута и долину Бекаа можно воспринять «как объявление войны».