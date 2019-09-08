Медведев остался доволен результатом «Единой России» на выборах

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что по предварительным результатам нынешнего единого дня голосования партия сохраняет лидирующие позиции.

«Окончательные итоги только-только формируются, уже закрыты все избирательные участки, начался окончательный подсчет голосов, но имея в виду ту информацию, которая поступает с Дальнего Востока, из Сибири, а также открытые данные по экзитполам, можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой в нашей стране», – заявил Медведев во время видеоконференции с представителями региональных отделений «Единой России», передает ТАСС.

Он отметил, что «граждане страны оказали поддержку кандидатам от партии на различные должности и тем, кому партия помогала, за кого выступала».

Напомним, в 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.