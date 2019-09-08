В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга в воскресенье вечером применила слезоточивый газ для разгона протестующих, пишет газета South China Morning Post. Демонстрации в Гонконге продолжаются 14-ю неделю подряд.

Уточняется, что газ применили в районе Козуэй-Бэй, передает РИА «Новости».

В воскресенье несколько тысяч человек пришли в рамках мирной демонстрации к генконсульству США. Одному из американских дипломатов передали петицию с просьбой к властям США принять закон в поддержку демократии и прав человека в Гонконге.

Особо напряженная ситуация наблюдается на нескольких станциях метро, где произошли стычки полиции и демонстрантов. На станции Central, которая была закрыта почти весь день, демонстранты подожгли вход.

Участники протестов выстроили баррикады на дорогах в районах Адмиралтейство и Вань Чай, в результате чего на нескольких улицах парализовано движение транспорта.

Ранее сообщалось, что демонстранты в Гонконге решили изменить тактику.

За прошлые выходные протестующие разгромили 40 станций метро. Против митингующих применяли перцовый газ и водометы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.