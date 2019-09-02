Демонстранты разгромили 40 станций метро в Гонконге

В минувшие выходные свыше 40 станций метро в Гонконге подверглись актам вандализма со стороны радикальных демонстрантов, сообщили в понедельник в корпорации MTR (оператор железнодорожного транспорта).

В компании заявили, что ущерб 32 станциям был нанесен в субботу и еще 12 в воскресенье. В частности, накануне вечером толпа демонстрантов в масках устроила погром на станции «Тун Чун» недалеко от аэропорта передает ТАСС.

Они сломали автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески в вестибюле станции, выбили стекла, исписали стены и повредили камеры наблюдения. Вслед за этим было приостановлено движение по всей оранжевой ветке метро, а также закрыта ветка к «Диснейленду».

Кроме того, было прервано движение скоростных поездов в аэропорт. MTR сообщила, что все ветки и станции в понедельник, с началом школьного сезона, будут работать, несмотря на ущерб и необходимость ремонта.

Также в воскресенье сообщалось, что антиправительственные демонстранты в Гонконге предпринимают попытки блокировать дороги на подступах к международному аэропорту Чек Лап Кок.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня и становятся все более ожесточенными: оппозиционеры нападают на правоохранителей с камнями, железными прутьями и коктейлями Молотова, те в ответ впервые применяют водометы. В Китае звучат призывы восстановить стабильность в Гонконге с помощью армии.

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