В Китае призвали власти восстановить стабильность в Гонконге с помощью армии

Китайские официальные деятели и эксперты призвали правительство Китая вмешаться и восстановить стабильность в Гонконге с помощью армии.

«Эксперты в области права и старшие официальные лица обратились с призывом к гонконгскому обществу в этот уик-энд с призывом сформировать единый фронт для защиты власти закона и задействовать диалог с тем, чтобы избавить город от нынешних беспорядков», – приводит ТАСС сообщение газеты China Daily.

По словам главы китайской ассоциации изучения Гонконга и Макао Сюй Цзе, если насилие продолжит подрывать фундаментальные интересы города и страны, Гонконг будет разрушен.

В свою очередь, замруководителя комиссии по основному закону Специального административного района Сянган постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Мария Там Вайчу заявила, что правительство Китая имеет право предпринять действия по обеспечению стабильности в городе.

«Если в Гонконге возникнут крупные беспорядки, то центральное правительство может и обязано вмешаться и вернуть положение в правильное русло», – сказала парламентарий.

Демонстрации в Гонконге – это «битва между Китаем и иностранными и внутренними антипекинскими силами», считает заместитель главы Китайской ассоциации изучения Гонконга и Макао Лау Шукай. По его мнению, радикалы хотят «захватить власть» у центрального правительства и администрации Гонконга.

Между тем после столкновения с радикально настроенными демонстрантами 15 полицейских в Гонконге госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По словам представителя правоохранительных органов, накануне было задержано 29 участников беспорядков в возрасте от 12 до 48 лет за нелегальные собрания, владение оружием и нападения на полицейских.

В полиции Гонконга отметили, что митингующие вышли за пределы согласованного маршрута митинга и спровоцировали беспорядки. В частности, в полицейских кидали бутылки с зажигательной смесью и другие предметы, после чего стражи порядка были вынуждены сделать предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что беспорядки «закончились бы за несколько часов», если бы китайский лидер Си Цзиньпин «сел за стол переговоров с демонстрантами».

Напомним, для разгона радикально настроенных демонстрантов в Гонконге впервые применили водометы, также в ход пошел слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.