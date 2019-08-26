США назвали способ успокоить Гонконг «за несколько часов»

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что глава американского государства Дональд Трамп указал способ урегулировать ситуацию в Гонконге «за несколько часов».

Вашингтон рассчитывает на «гуманное решение» проблемы. По мнению Трампа, «все бы закончилось за несколько часов», если бы китайский лидер Си Цзиньпин «сел за стол переговоров с демонстрантами», передает ТАСС.

Мнучин не захотел комментировать реакцию США на возможное применение Пекином силы, заявив только, что «это не тот исход, на который рассчитывает» Вашингтон.

Министр заявил, что Китай «заключил с Великобританией соглашение» по Гонконгу и должен «соблюдать условия».

Полиция Гонконга сообщила, что задержала около 30 человек. 15 сотрудников полиции пострадали в столкновениях с участниками акции протеста, передает РИА «Новости».