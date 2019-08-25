Полиция Гонконга впервые открыла огонь по демонстрантам

Гонконгская полиция вечером воскресенья впервые была вынуждена применить огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов, передает Agence France-Presse.

По информации AFP, был произведен как минимум один выстрел в районе Цуен Ван в материковой части города, передает ТАСС.

«Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета», – сообщил представитель правоохранительных органов Гонконга.

О пострадавших пока не сообщается.

Демонстранты пустили в ход камни, бамбуковые палки и зажигательные смеси, сообщает Xinhua.

Radical protesters in Hong Kong attack police officers with stones, sticks and petrol bombs pic.twitter.com/oMQrdUxpcX — China Xinhua News (@XHNews) August 25, 2019

Ранее в воскресенье полиция впервые применила специальные машины с водометами, чтобы разогнать группы радикально настроенных демонстрантов. Кроме того, в ход пошел слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.