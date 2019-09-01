Демонстранты в Гонконге начали блокировать подъезды к аэропорту

Антиправительственные демонстранты в Гонконге предпринимают попытки блокировать дороги на подступах к международному аэропорту Чек Лап Кок, сообщает местное телевидение.

Группы протестующих перекрыли участки дорог и развязок, ведущих к воздушной гавани, недалеко от пассажирского терминала, возводят там баррикады, передает ТАСС.

Правоохранительные органы пока не предпринимают никаких действий для разгона митингующих.

Очевидцы сообщают, что также серьезно затруднено движение автотранспорта по мосту Цинма в сторону воздушной гавани.

Ранее оператор железнодорожных сетей, корпорация MTR, на своем сайте объявила о приостановке движения скоростных поездов из центра города в аэропорт. В настоящее время прервано движение экспрессов и в обратном направлении из-за обнаружения на рельсах посторонних предметов.

В двух километрах от аэропорта демонстранты разгромили станцию метро «Тун Чун». Группы агрессивно настроенных протестующих в масках и касках с металлическими прутьями разбили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески в вестибюле станции, исписали стены, повредили камеры наблюдения и другое оборудование. Станция в настоящее время закрыта.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня и становятся все более ожесточенными: оппозиционеры нападают на правоохранителей с камнями, железными прутьями и коктейлями Молотова, те в ответ впервые применяют водометы. В Китае звучат призывы восстановить стабильность в Гонконге с помощью армии.

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