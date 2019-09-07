Полиция применила перцовый газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона протестующих, собравшихся возле полицейского участка в районе Монг Кок.

Участники акции собрались у полицейского участка и начали поджигать бумагу, ящики и другие предметы, чем вызвали пожар. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы, передает РИА «Новости».

На место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь, а правоохранители начали разгонять протестующих, позднее применив перцовый газ. Часть демонстрантов была задержана.

Митингующие блокировали дорожное движение, слепили полицейских лазерными указками, а также пытались нарушить транспортное сообщение с аэропортом, передает ТАСС.

Протесты продолжаются, несмотря на то, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о планах отозвать из парламента законопроект об экстрадиции в материковый Китай.

Ранее сообщалось, что демонстранты в Гонконге решили изменить тактику. Также сообщалось, что за выходные протестующие разгромили 40 станций метро.

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