Освобожденных украинских моряков наградили и повысили в звании

Украинским морякам, освобожденным в результате обмена пленными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в звании, сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) страны.

«Сегодня в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания», – говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что моряки проходили медосмотр «после ужасных условий российских тюрем», после чего военные отправились по домам.

Ранее состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев. Американский лидер Дональд Трамп назвал обмен между Россией и Украиной первым «гигантским» шагом к миру.

Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.