Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги

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Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского
«После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».
Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.
В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.
По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.
Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину
Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».
«Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.
Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.
Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.
Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.
В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.
«Витязь» сообщил, что удалось заполучить ударный FPV-дрон с «интеллектуальным захватом и сопровождением цели». БПЛА оснащен «малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотников, а также по местам их хранения и запуска.
В результате ночных ударов по Харькову были уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, удары пришлись по ключевым пунктам связи, а также местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Лебедев заявил: «Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт».
Кроме того, по словам координатора подполья, ударами были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады. Он подчеркнул, что атаки нанесли ощутимый урон противнику и затруднили дальнейшее снабжение и организацию обороны.
Аналогичные удары были нанесены и по Тернополю, где были поражены объекты энергетической инфраструктуры и военная часть ВСУ в пригороде. Лебедев уточнил, что речь идет о серии атак, нацеленных также на энергетическую систему региона.
В подполье отметили, что операция была проведена с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет. По информации Лебедева, все намеченные цели были поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей на Украине. В тот же день удары нанесли по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы.
По ее словам, Россия укрепилась как противник в такой степени, которую, как считает Хилл, британские власти не могли полностью предсказать, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Великобритания оказалась в опасном положении из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости политики США. По мнению Хилл, в геополитическом плане Британия находится «между молотом и наковальней».
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.
Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.
До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.
Маск ответил на соответствующее сообщение Медведева в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «смеющимся до слез» смайлом.
Напомним, Медведев в шутливой форме предложил посредничество России в конфликте между Маском и администрацией США за плату в виде акций Starlink. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях, которую Маск назвал «отвратительной мерзостью».
Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.
Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.
В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.
Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.
Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО
По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.
Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.
А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.
Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.
Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»
Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».
По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.
Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.
Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.
Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.
Эксперт Перенджиев объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину
«Трамп понимает, что Зеленский и вся его клика все больше вне закона. В конечном итоге «проклятие Зеленского» становится намного шире – контакты с ним уже приравниваются к общению с террористом, каким в свое время был Усама бен Ладен», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
По мнению собеседника, психологически Трамп, видимо, уже настроен на то, «чтобы в конечном итоге русские разгромили Зеленского».
«На Западе о Зеленском говорили, что это борец за демократию и свободу, а на деле он докатился до того, что стал террористом, причем пострашнее того же бен Ладена. По всей видимости, Трампа раздирают противоречивые чувства, и он понимает, что Зеленский – террорист и военный и преступник, который достался ему в наследство от Байдена», – пояснил спикер.
Столь эмоциональные заявления президента США в адрес Украины связаны с двумя моментами – недавними террористическими актами Киева против мирных жителей России, а также налетом беспилотников на стратегические объекты.
«Трамп общается с Зеленским, жмет ему руку, а на этом человеке кровь невинных мирных жителей. При этом США формально еще остаются союзником Украины, – пояснил эксперт. – Атака на самолеты стратегической авиации подвергает угрозе стратегический баланс сил в мире. Суть сводится к тому, что дается очень плохой пример другим террористам, в том числе в отношении стратегической авиации США и других стран НАТО».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева. «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.
Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта, но при этом сохраняется возможность введения дополнительных санкций против России.
В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд «Климов – Москва», в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек. Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.
В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.
В конце прошлой недели украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. По данными Минобороны, несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В МИД России заявили, что пострадавшие самолеты будут восстановлены.
Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации
Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что киевские власти не забирают тела своих погибших солдат по двум причинам. По его словам, Киеву сложно признать, что погибших уже 6 тыс. человек, а также нежелание выплачивать компенсации вдовам военных мешает возвращению тел на родину, передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что официальный Киев сознательно избегает шагов по возвращению погибших, чтобы скрыть реальные потери и не нести социальную ответственность перед семьями военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.
Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые».
Минобороны подтвердило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших военных не состоялся.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных, вопреки стамбульским договоренностям.
Эксперты назвали несколько причин отказа Киева принимать тела погибших.
В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.
Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.
Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.
Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.
Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.
В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.
Патель заявил об этом в интервью Джо Рогану. «Когда я впервые попал в бюро, то обнаружил в здании имени Гувера (штаб-квартира ФБР ) комнату, которую (экс-глава ФБР Джеймс) Коми и другие скрывали от мира», – приводит слова Пателя РИА «Новости».
В помещении находилось множество документов и компьютерных жестких дисков, о которых, как заявил Патель, ранее «никто не слышал». Он уточнил, что в настоящее время его сотрудники приступили к изучению найденных материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель грозит провести масштабные изменения в ФБР, предполагающие смену всей парадигмы работы ведомства. Сенат США утвердил его на пост директора ФБР минимальным большинством в 51 голос. Его назначение сопровождалось длительными спорами и скандалами.
В материалах дела указано, что незаконное приобретение, передача, хранение, сбыт и переделка огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов осуществлялись участниками группы на территории и в помещениях указанного торгового центра, передает ТАСС.
Расследование деятельности группы стартовало в июне 2023 года. Среди задержанных оказались бывший гендиректор ООО «РТГ» Григорий Дягтярь, военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также предполагаемый соучастник Константин Белоножкин.
Им предъявили обвинения в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия. Все четверо находятся под стражей, дело передано в Дорогомиловский суд Москвы.
В рамках расследования были также задержаны еще несколько человек, их дела выделены в отдельное производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали двоих участников преступной группы, которые находились в федеральном розыске за хищение товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области.