Трамп восторженно отозвался об обмене заключенными между Россией и Украиной

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7 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото - граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это - часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Трамп восторженно отозвался об обмене заключенными между Россией и Украиной

              7 сентября 2019, 17:34

              Текст: Евгения Шестак

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              Американский президент Дональд Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной первым «гигантским» шагом к миру.

              «Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!» – написал глава государства в Twitter.

               

              В свою очередь, Госдепартамент США призвал Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся «под стражей несправедливо», передает ТАСС.

              «Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымско-татарской общины, которые остаются под стражей несправедливо», – отметил представитель ведомства.

              В Госдепе подчеркнули, что по-прежнему настаивают на выполнении Россией своих обязательств по минским соглашениям, а также возвращении контроля над Крымом Украине.

              «Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, распространяющейся на ее территориальные воды», – уточнили в ведомстве. 

              Ранее состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

              Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев.

              Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.


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