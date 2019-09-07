Трамп восторженно отозвался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Американский президент Дональд Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной первым «гигантским» шагом к миру.

«Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!» – написал глава государства в Twitter.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.

В свою очередь, Госдепартамент США призвал Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся «под стражей несправедливо», передает ТАСС.

«Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымско-татарской общины, которые остаются под стражей несправедливо», – отметил представитель ведомства.

В Госдепе подчеркнули, что по-прежнему настаивают на выполнении Россией своих обязательств по минским соглашениям, а также возвращении контроля над Крымом Украине.

«Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, распространяющейся на ее территориальные воды», – уточнили в ведомстве.

Ранее состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев.

Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.