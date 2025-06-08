Турецкого блогера не пустили на Украину из-за российского штампа в паспорте

Tекст: Антон Антонов

Как рассказал Озтюрк, он отправился с вокзала в Кишиневе в Киев. На станции Могилев-Подольский он сам, его оператор Йигит и некий «китаец» были сняты с поезда, передает РИА «Новости».

Озтюрка допросили. Он заявил украинским пограничникам, что «любит Украину и посещал ее уже шесть раз». «Они сказали, что я «чист», но меня все равно не пустят на Украину. Нас отвезли на военном автомобиле к границе с Молдавией и сказали перейти на молдавскую сторону», – рассказал Озтюрк.

По его словам, гражданина Китая задержали и увезли в неизвестном направлении. Йигиту предлагали остаться на Украине, но он отказался. По словам оператора, во время допроса им не предложили ни воды, ни еды, несмотря на его просьбы.

Как заявил Йигит, пограничники сообщили о проблеме с паспортом Озтюрка из-за российского штампа. Блогер отметил, что его предупреждали о возможных трудностях из-за российского штампа, но он все же решил попытаться пересечь границу.

Он рассказал, что на Украине у него «прочитали сообщения в WhatsApp, просмотрели все фотографии в галерее, в том числе снятые в России». «Мои видео из России посмотрели на YouTube, потом включили камеру и записали мой допрос. В основном интересовались моим мнением о России. Если бы я ответил неправильно, то это был бы путь в никуда», сказал он.

Путешественник посетил уже 39 стран, осенью 2023 года он поделился как минимум пятью видеорепортажами по итогам поездки в Россию.

Озтюрк, уже находясь в Молдавии, рассказал, что допрос вела «очень нервная» девушка и пожилой мужчина, которые не знали английского или отказывались на нем говорить.

Напомним, в июне 2024 года, Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка, предусматривающий обязательное владение им для ряда госдолжностей.