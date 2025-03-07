Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Украинская армия получит надбавки за английский язык
В Украине ввели надбавки за владение английским на уровне не ниже B2
В украинской армии и других государственных структурах будут выплачивать надбавки за знание английского на уровне B2, что утверждено распоряжением правительства и будет действовать 4 года.
Согласно сообщению ТАСС, украинское правительство приняло постановление о выплате надбавок в размере 10% военнослужащим и другим госслужащим за владение английским языком на уровне не ниже B2. Представитель кабмина Тарас Мельничук сообщил об этом в своем телеграм-канале.
Помимо военных, надбавки получат главы местных госадминистраций и их заместители, сотрудники Нацполиции и других органов. Эти выплаты касаются также работников образования и науки. Программа обеспечения надбавок рассчитана сроком на 4 года.
Правительство определило список должностей в налоговой и таможенной службах, где знание английского станет необходимым. Этот перечень вступит в силу спустя 4 года после отмены военного положения на Украине.
Ранее, в июне 2024 года, Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка, предусматривающий обязательное владение им для ряда госдолжностей, а с 2026 года использование английского будет обязательным в дошкольных учреждениях.
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