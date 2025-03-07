В Украине ввели надбавки за владение английским на уровне не ниже B2

Tекст: Денис Тельманов

Согласно сообщению ТАСС, украинское правительство приняло постановление о выплате надбавок в размере 10% военнослужащим и другим госслужащим за владение английским языком на уровне не ниже B2. Представитель кабмина Тарас Мельничук сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Помимо военных, надбавки получат главы местных госадминистраций и их заместители, сотрудники Нацполиции и других органов. Эти выплаты касаются также работников образования и науки. Программа обеспечения надбавок рассчитана сроком на 4 года.

Правительство определило список должностей в налоговой и таможенной службах, где знание английского станет необходимым. Этот перечень вступит в силу спустя 4 года после отмены военного положения на Украине.

Ранее, в июне 2024 года, Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка, предусматривающий обязательное владение им для ряда госдолжностей, а с 2026 года использование английского будет обязательным в дошкольных учреждениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие зафиксировали присутствие иностранных наемников в районе Макеевки в ЛНР, что подтверждается перехваченными переговорами на нескольких языках.

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