«Пошлинная дипломатия» Трампа окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении нескольких десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль так же, как и Всемирную организацию здравоохранения.0 комментариев
Российские военные обнаружили наемников у Макеевки в ЛНР
Российские военные обнаружили иностранных наемников у Макеевки на линии фронта в ЛНР
Российские военнослужащие зафиксировали присутствие иностранных наемников в районе Макеевки в ЛНР, что подтверждается перехваченными переговорами на нескольких языках.
Российские военные сообщают о наличии иностранных наемников на линии фронта в районе Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что на данном участке замечены наемники, говорящие на английском, испанском, грузинском и португальском языках. Это свидетельствует о международном характере участия сил, противодействующих российским войскам.
Марочко уточнил, что в Петровском российским военным удалось перехватить три сеанса связи, один из которых велся на португальском языке. В Катериновке были зафиксированы переговоры на испанском и английском языках. В Новолюбовке обнаружено использование грузинского языка для координации действий передового отряда. Эти данные указывают на участие представителей различных стран в боевых действиях в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы улучшили свои позиции в Луганской Народной Республике в районе Лозовой и Макеевки, что способствует снижению ударов Вооруженных сил Украины по Кременной. Также сообщалось, что российские силы расширили контроль в районе Макеевки и Невского. Марочко спрогнозировал уменьшение атак ВСУ на Кременную вследствие достижения данных успехов.