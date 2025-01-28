Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
ВС России улучшили позиции в ЛНР в районе Лозовой и Макеевки
ВС России укрепили позиции в районе Лозовой и Макеевки в ходе наступления в ЛНР
Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, захватив новые позиции в районе Лозовой и вклинившись на глубину 300 метров в оборону противника западнее Макеевки.
Российские войска улучшили свое тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, что произошло благодаря успешным действиям в районе населенного пункта Лозовая, сообщает РИА «Новости».
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что несмотря на активные боевые действия, российским подразделениям удалось выровнять передний край и закрепиться на новых позициях. Противник был вынужден отступить на второй рубеж обороны, что позволило увеличить межпозиционное пространство на участке у реки Журавка.
Кроме того, в районе недавно освобожденного села Новоегоровка российские войска расширили зону контроля по флангам штурмующих подразделений. Западнее Макеевки в ЛНР за последние сутки российские военные вклинились на глубину 300 метров в оборону противника по направлению Петровского, улучшив свое положение на участке более пяти километров по фронту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области украинские военные активизировали применение ударных дронов против российских сил. Российские бойцы за неделю уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ. ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре.