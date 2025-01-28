ВС России укрепили позиции в районе Лозовой и Макеевки в ходе наступления в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска улучшили свое тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, что произошло благодаря успешным действиям в районе населенного пункта Лозовая, сообщает РИА «Новости».

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что несмотря на активные боевые действия, российским подразделениям удалось выровнять передний край и закрепиться на новых позициях. Противник был вынужден отступить на второй рубеж обороны, что позволило увеличить межпозиционное пространство на участке у реки Журавка.

Кроме того, в районе недавно освобожденного села Новоегоровка российские войска расширили зону контроля по флангам штурмующих подразделений. Западнее Макеевки в ЛНР за последние сутки российские военные вклинились на глубину 300 метров в оборону противника по направлению Петровского, улучшив свое положение на участке более пяти километров по фронту.

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