Интенсивность ударов ВСУ по Кременной снизится после освобождения Северска и Красного Лимана

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что интенсивность ударов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кременной в ЛНР снизится после освобождения населенных пунктов Северск и Красный Лиман в соседней ДНР. По его словам, до Кременной от линии боевого соприкосновения менее пяти км, что делает город уязвимым для регулярных атак по гражданской инфраструктуре.

Марочко отметил, что удары по Кременной наносятся с использованием беспилотников малого радиуса действия. «Если мы говорим о Кременной, то здесь нужно говорить уже о Северске, который мы должны освободить. Естественно, мы должны освободить Лиман. Когда выровняем эту линию, можно будет обезопасить граждан Луганской Народной Республики в Кременной», – сказал он.

Кроме того, Марочко подчеркнул, что на продвижение российских войск у Кременной влияют высоты, контролируемые противником, а также легкий грунт, который позволяет быстро создавать оборонительные сооружения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские войска организовали массированный обстрел Горловки в ответ на продвижение российской армии в районе Дзержинска. Также ВС России улучшили тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, захватив новые позиции в районе Лозовой и вклинившись на глубину 300 метров в оборону противника западнее Макеевки.