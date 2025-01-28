  • Новость часаПутин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам
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    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    6 комментариев
    28 января 2025, 22:28 • Новости дня

    ВСУ обстреляли Горловку на фоне успехов российских войск в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска организовали массированный обстрел Горловки в ответ на продвижение российской армии в районе Дзержинска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «То, что происходит в Дзержинске, отражается на том, что происходит в Горловке. Естественно, мы знаем тактику и стратегию украинских боевиков: если они не могут сдержать продвижение наших войск, то просто хаотично начинают обстреливать близлежащие населенные пункты», – приводит ТАСС слова Марочко.

    Эксперт отметил, что интенсивность атак на Горловку уменьшится после взятия Константиновки, так как «расстояние будет таким, что тактико-технические характеристики не позволят наносить удары [ВСУ] по жителям Горловки».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска улучшили тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, захватив новые позиции в районе Лозовой и вклинившись на глубину 300 метров в оборону противника западнее Макеевки.

    28 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен заместителем полпреда в ПФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

    В мае 2023 года Тихонов стал одним из 83 участников программы, реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте программы «Время героев».

    Говоря о программе, Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране». Он отметил, что участники проходят серьезный отбор и получают возможность работы на федеральном уровне.

    В ходе стажировок Тихонов сосредоточился на развитии патриотического направления и адаптации участников СВО. Он отметил, что его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе они обсуждали перспективы региональных и окружных патриотических проектов.

    Комаров, подчеркнув востребованность опыта Тихонова, заявил: «Глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны». Комаров уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Тихонову успешно справляться с задачами.

    Тихонов заявил, что в своей новой должности будет уделять внимание поддержке участников СВО и их семей. Он отметил важность этого вопроса в Год защитника Отечества, подчеркнув, что работа в Поволжье уже ведется активно.

    Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России.

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    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    28 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    B результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Ямполя, Григоровки и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Янтарным, Зеленовкой, Opexoвo-Василевкой, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и 105-мм орудие М119. Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Лысовки, Крымского, Зверево, Новоелизаветовки, Воздвиженки, Ясенового, Нововасилевки и Котлино ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны возле Богатыря, Времевки и Ровнополя ДНР.

    Потери противника превысили 115 военнослужащих, уничтожены танк и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны у Степногорска, Новопокровки, Работино Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсона. ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    28 января 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»

    Мошенники от имени ВСУ отправляли деньги россиянам, угрожая ФСБ

    Tекст: Максим Попов

    Украинские мошенники разработали новую схему, отправляя россиянам небольшие денежные переводы с благодарностью за помощь ВСУ и угрозами сообщить об этом в ФСБ.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash, выходцы с Украины начали отправлять деньги россиянам, добавляя в комментариях к платежу благодарность за помощь ВСУ. После этого они угрожали передать скриншоты перевода в ФСБ, если адресаты не выполнят их требования.

    В публикации отмечается, что подобные «заходы» фиксируются не впервые. Ранее, в ноябре 2024 года, российские СМИ уже предупреждали о схеме, связанной с возбуждением несуществующих уголовных дел против россиян.

    Тогда жертвы украинских мошенников получали письма от якобы представителей ФСБ, Следкома, МВД или прокуратуры. В письмах содержался «скан» постановления о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российской армии или финансирование ВСУ. Получатели таких писем также подвергались угрозам со стороны злоумышленников.

    Напомним, в середине января украинский телефонный мошенник дозвонился журналисту российского СМИ и в ходе разговора признал, что Крым «принадлежит Москве», чем вызвал аплодисменты всей редакции.

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    28 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Нарышкин предложил историкам Польши, Венгрии и Словакии обсудить права на земли Украины

    Нарышкин предложил обсудить права на украинские земли с учеными из Восточной Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

    Вопрос о правах на украинские земли является серьезным и имеет глубокую предысторию, сказал Нарышкин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами.

    «Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», – добавил глава РИО.

    Ранее The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    До этого болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    28 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о продаже «М.Видео-Эльдорадо» ПСБ за 300 млрд рублей

    Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана Промсвязьбанку за 300 млрд рублей, что позволит новому владельцу оптимизировать магазины и сосредоточиться на российской электронике.

    Владельцы сети магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже, сообщил «Коммерсант». Основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». По данным источников, сумма потенциальной сделки может составить 300 млрд рублей с учетом товарных активов.

    В публикации говорится, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», но окончательное решение пока не принято. Изначально интерес к покупке проявлял также «Сбер», который хотел увеличить свои пункты выдачи для маркетплейса «Мегамаркет», но позже отказался от переговоров. Среди потенциальных покупателей также назывался ВТБ.

    В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать слухи, а представители ПСБ, «Сбера» и ВТБ не ответили на запросы издания.

    Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности запрета продажи IPhone и другой техники Apple в России.

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    28 января 2025, 12:02 • Новости дня
    Пытавшимся протаранить ворота посольства России в Стокгольме оказался украинец

    Украинец протаранил ворота посольства России в Стокгольме

    Пытавшимся протаранить ворота посольства России в Стокгольме оказался украинец
    @ Janerik Henriksson/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, попытался протаранить ворота российского посольства в Стокгольме на автомобиле, но был задержан полицией, заявили в российском диппредставительстве.

    Гражданин Украины, проживающий в Швеции, предпринял попытку протаранить ворота посольства России в Стокгольме. Прорваться на территорию ему не удалось благодаря оперативной реакции дежурной службы посольства, которая вызвала полицию. В результате инцидента никто не пострадал, а виновник был задержан, передает РИА «Новости».

    В комментарии дипмиссии уточняется, что задержанный уже не раз попадал в подобные ситуации. В 2015 и 2018 годах он совершал нападения на российское посольство и торговое представительство в Швеции и был признан психически неадекватным, после чего направлялся на лечение.

    Дипломаты выразили обеспокоенность по поводу безопасности сотрудников посольства. В последние месяцы мужчина вновь начал проявлять провокационные действия в отношении российских загранучреждений. Посольство обращалось к шведским властям с просьбой принять меры, однако ситуация не изменилась, что и привело к нынешнему инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стокгольме задержали 45-летнего мужчину, который пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России, но не смог пробраться на территорию.

    В ноябре прошлого года в Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства.

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    28 января 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году

    МИД Франции сообщил о планах поставить Украине истребители Mirage к апрелю 2025 года

    Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 до марта 2025 года, сообщил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что самолеты будут использоваться для обеспечения безопасности украинского неба.

    Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio. Он отметил, что французские самолеты скоро появятся в украинском небе.

    Барро также прокомментировал возможное участие французских военных на Украине после окончания конфликта. Он подчеркнул важность подготовки к полноценному участию в обеспечении мира, упомянув Францию, Европу и США. Однако конкретные планы по отправке военных на Украину министр не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Также сообщалось, что Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000-5F и начать их поставки в начале 2025 года. Кроме того, французский министр иностранных дел заявил о планах включить в программу помощи подготовку украинских пилотов.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

    Коментарии (4)
    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским
    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с РФ – прим. ТАСС), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.



    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти декретом запретили себе переговоры с Москвой, что делает любые договоренности с Киевом заранее нелегитимными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Турецкая проправительственная газета Hurriyet писала, что переговоры по Украине могут начаться в апреле.

    Коментарии (15)
    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 08:08 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по аэродрому с беспилотниками

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе, где собирают беспилотники для ВСУ

    В Одессе нанесен удар по аэродрому с беспилотниками
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе произошел удар по аэродрому, где находятся склады и осуществляется сборка беспилотников, что вызвало серию взрывов на фоне воздушной тревоги, предположительно связанной с работой систем ПВО.

    В Одессе на юге Украины был нанесен удар по аэродрому, в котором, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, находятся склады и производится сбор беспилотников, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что аэродром Школьный в Одессе давно не подвергался ударам.

    «Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный… Частично туда идет доставка из морского порта. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром хорошо работает», – отметил он.

    По данным украинских СМИ, во вторник в Одессе произошла серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Издание «Телеграф» сообщило, что в Одессе слышны взрывы, а по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Также сообщается, что в городе, вероятно, работают системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Одесской области был произведен удар по скоплению вооруженных сил Украины, сообщал Сергей Лебедев. Кроме того, в одесском порту Южный произошел удар по объекту украинских войск, за которым последовала детонация. В целом российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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