ВСУ обстреляли Горловку на фоне успехов российских войск в Дзержинске

Tекст: Максим Попов

«То, что происходит в Дзержинске, отражается на том, что происходит в Горловке. Естественно, мы знаем тактику и стратегию украинских боевиков: если они не могут сдержать продвижение наших войск, то просто хаотично начинают обстреливать близлежащие населенные пункты», – приводит ТАСС слова Марочко.

Эксперт отметил, что интенсивность атак на Горловку уменьшится после взятия Константиновки, так как «расстояние будет таким, что тактико-технические характеристики не позволят наносить удары [ВСУ] по жителям Горловки».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска улучшили тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, захватив новые позиции в районе Лозовой и вклинившись на глубину 300 метров в оборону противника западнее Макеевки.