В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.0 комментариев
Российские силы расширили контроль в районе Макеевки и Невского
ВС России силы улучшили позиции на сватовско-кременском участке в ЛНР
Российские вооруженные силы успешно продвинулись на сватовско-кременском участке фронта в Луганской народной республике, улучшив свои позиции и расширяя зону контроля в районе нескольких населенных пунктов.
Российские силы продолжают развивать успех на сватовско-кременском участке фронта в Луганской народной республике, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским войскам удалось улучшить свои позиции в районе Макеевки и Невского, а также расширить зону контроля западнее Ивановки. Он отметил, что продвижение произошло на трех участках фронта, что позволяет усилить давление на украинские силы.
Марочко также подчеркнул, что в районе Ямполовки российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции, что позволяет усилить огневое воздействие на украинские формирования в этом населенном пункте. По его словам, эти успехи способствуют началу процесса отрезания украинских подразделений в данном районе от основных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР. Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов.