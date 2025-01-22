ВС России силы улучшили позиции на сватовско-кременском участке в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силы продолжают развивать успех на сватовско-кременском участке фронта в Луганской народной республике, передает РИА «Новости».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским войскам удалось улучшить свои позиции в районе Макеевки и Невского, а также расширить зону контроля западнее Ивановки. Он отметил, что продвижение произошло на трех участках фронта, что позволяет усилить давление на украинские силы.

Марочко также подчеркнул, что в районе Ямполовки российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции, что позволяет усилить огневое воздействие на украинские формирования в этом населенном пункте. По его словам, эти успехи способствуют началу процесса отрезания украинских подразделений в данном районе от основных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР. Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов.